मदद को चिल्लाती रही और चेन लुटेरे भाग छूटे

kept shouting for help and the chain robbers ran away at bhilwara भीलवाड़ा शहर में सरे राह दिन दहाड़े बाइक सवार दो नकाबपोशों ने एक महिला के सोने की चेन छीन ली और भाग छूटे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सुभाषनगर पुलिस ने क्षेत्र के सीसी कैमरे खंगाले और संदिग्धों के फुटेज निकाले।