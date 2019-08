शिकारियों ने तीन मोरों की जान ली, बन्दूक दिखाकर भाग छूटे

भीलवाड़ा। सवाईपुर। पक्षी ग्राम के नाम से प्रसिदृध चावण्डिया में रविवार रात को अज्ञात शिकरियों ने तीन मोर की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने शिकारियों को रोकने का प्रयास किया तो अज्ञात आरोपी बन्दूक से धमका कर भाग निकले। Killed three peacocks, escaped by showing guns in Bhilwara

बडलियास थाना क्षेत्र के चावण्डिया में रविवार आधी रात को गोली चलने की आवाज आई। गांव के पक्षी विहार क्षेत्र में शिकार होने की आशंका से गांव में पहरा दे रहे लोग व अन्य ग्रामीण पक्षी विहार की ओर गए। रास्ते में कुछ लोग एक थैला ले जाते हुए मिले। गांव वालों ने उनको रोककर पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने बन्दूक तान दी। ग्रामीणों को धमकाकर हवाई फायर कर भाग निकले। थैला भी वहीं पर फेंक गए। थैले को खोलने पर उसमें तीन मोर मृत मिले। सुबह सवाईपुर चौकी से कान्स्टेबल रजनीश कुमार व वन विभाग के दयाल सिंह पहुंचे और मृत मोरों का पोस्टमार्टम करवाया। Killed three peacocks, escaped by showing guns in Bhilwara

उल्लेखनीय है कि चावण्डिया गांव में वर्ष 2018 में 12, 18 व 21 जनवरी को भी छह मोरों की जहरीला दाना खाने से मौत हो चुकी है। मोरों की हत्या होने से ग्रामीणों में रोष है। Killed three peacocks, escaped by showing guns in Bhilwara