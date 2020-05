कियोस्कों के खुल गए ताले, अब इंतजार किस का....

भीलवाड़ा। लॉक डाउन हुए ई-मित्र (ई-कियोस्क) पर शनिवार से फिर चहल पहल शुरू हो गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ई कियोस्क को विभागीय पोर्टल से जोड़ते हुए तमाम ई सेवा शुरू कर दी है। करीब दो माह से ठप सेवाओं के शुरू होने से शहर में कई ई कियोस्क पर कतारें भी नजर आई। इनमें अधिकतर आधार कार्ड, नए राशन कार्ड बनवाने, जनधन के खाते खुलवाने वाले अधिक थे। Kiosks opened locks, now wait for whom

कफ्र्यू एवं लॉकडाउन के कारण शहर एवं जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने तमाम ई कियोस्क की अधिंकाश सेवा बंद कर दी थी। ऐसे में आधार कार्ड बनने और अपडेट होने, नए राशन कार्ड बनने, नाम जुड़ऩे और संशोधित करने तथा भामाशाह एवं ममता कार्ड बनने समेत कई ई-सेवा कियोस्क पर ठप हो गए। इससे जरुरतमंद लोगों की परेशानी कही अधिक बढ़ गई। नए राशन कार्ड नहीं बदने और उनमें नाम नहीं होने से कईयों को केन्द्र व राज्य सरकार की तरफ सेमुफ्त में देय गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार आधार कार्ड लिंक नहीं होने से भी कईयों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहर में संचालित ९० ई कियोस्क कफ्र्यू व लॉक डाउन के कारण उक्त सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे। Kiosks opened locks in bhilwara

नजर आई कतार

ई-कियोस्क संचालक मनीष चेचाणी का कहना है ईमित्र की तमाम सेवा बहाल करने से जरूरतमंद लोगों को राहत मिली है। शनिवार को जनधन योजना में बैंक खाते खुलावाने, भामाशाह व ममता कार्ड बनावाने तथा आधार कार्ड लिंक कराने वालों की भीड़ कियोस्कों पर रही। गेहूं व सरसो की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कई हिस्सों में किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया। इसी प्रकार बिजली के बिल भी जमा हो सकेंगे। यहां सोशल डिस्टेसिंग की पूरी पालना कराई गई और बिना मॉस्क के कोई आया तो उसे भीतर प्रवेश ही नही दिया गया। राजस्व, यूआईटी,नगर परिषद, तहसील, उपखंड संबधित राजस्व कार्य भी अब ई मित्र के जरिए हो सकेंगे

केन्द्र ने दी राहत

खाद्यान्न वितरण एवं श्रमिक पहचान पत्र में आधार की उपयोगिता बढ़ी है। केन्द्र सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता प्रभावी तरीके से लागू करने एवं आधार को विभिन्न योजनाओं से लिंक करने के संदर्भ में २८ अप्रेल २०२० को संशोधित आदेश जारी किए है। आदेश की पालना में राज्य सरकार ने भी प्रदेश में ईमित्रों पर ई-सेवाओं को प्रभावी किया। इसी प्रभाव से जिले में कफ्र्यू के कारण बंद हुए ई कियोस्कों को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नए आदेश जारी किए।

कोविड१९ की पालना होगी सुनिश्चित

कोविड१९ महामारी में खाद्यान्न वितरण एवं श्रमिक पहचान पत्र में आधार की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए चयनित ईमित्रों पर आधार नामांकन, अद्यतन प्रारम्भ करने का फैसला सरकार के निर्देश पर लिया है। ई कियोस्क पर कुछ अतिरिक्त सावधानियों के साथउ उक्त व्यवस्था शुरू की गई है। यहां सेवा सोशल डिस्टेसिंग के बीच रोजाना सुबह १० से शाम छह बजे तक सेवा प्रभावी रहेगी। संचालकों को यहां कोविड१९ की पालना सुनिश्चित करानी होगी।

सत्यदेव व्यास, संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग