आपसी कहासुनी में चाकूबाजी की घटना, एक गम्भीर घायल

शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले में मंगलवार दोपहर को शाहपुरा थाने के आरणी गांव में एक व्यक्ति ने व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू घोंपा। उसे गम्भीर हालत में भीलवाड़ा स्थित राजकीय चिकित्सालय रेफर किया गया। Knife incident, one seriously injured in Bhilwara

जानकारी के अनुसार शाहपुरा थाने के आरणी गांव में किसी बात को लेकर दो युवकों में कहासुनी हो गई। तैश में आकर एक युवक ने दूसरे को चाकू मार कर घायल कर दिया। इस घटना में रघुनाथपुरा निवासी दिनेश राव घायल हुआ। चाकूबाजी की घटना स्थल पर लोगों की भीड जमा हो गई। सूचना पर मौके पर 108 एम्बुलैंस पहुंचीं। एम्बुलैंस के एमटी सुरेश सेन और पायलट गोपाल गुर्जर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। Knife incident, one seriously injured in Bhilwara

शाहपुरा सेटेलाइट में घायल राव का प्राथमिक उपचार किया गया। उसके शरीर में तीन जगह पर गहरे घाव थे। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर किया गया। लेकिन परिजन अपने निजी वाहन से लेकर भीलवाडा रवाना हुए। चाकूबाजी का कारण पता नहीं चल सका है। मामले की अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी गई है। Knife incident, one seriously injured in Bhilwara