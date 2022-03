commissioner of Bhilwara भीलवाड़ा की आयुक्त का जानिए बड़ा एक्शन

भीलवाड़ा। नगर परिषद में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पांच सहायक अभियंता समेत 19 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। इसी बड़ी कार्रवाई से नगर परिषद में खलबली मची हुई है।

भीलवाड़ा Published: March 31, 2022 10:13:19 am

भीलवाड़ा। नगर परिषद में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पांच सहायक अभियंता समेत 19 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। इतना ही नहीं तय सीमा में कार्य शैली में सुधार नहीं होने की स्थिति में 17 सीसी का नोटिस दिए जाने की चेतावनी भी दी है। इसी बड़ी कार्रवाई से नगर परिषद में खलबली मची हुई है। Know the big action of the commissioner of Bhilwara

Know the big action of the commissioner of Bhilwara

नगर परिषद में विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा आयुक्त दुर्गा कुमारी ने की। समीक्षा के दौरान अधिकांश शाखाओं में कार्मिकों का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सभापति राकेश पाठक ने भी शाखाओं के कार्यों को और बेहतर बनाने व कार्मिकों को पाबंद करने की जरूरत बताई।

इन्हें थमाए नोटिस इस पर आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ अभियंता रामराज मीणा, सुरेश गर्ग, रोहित चौबीसा, अजयपाल सिंह व नवीन खत्री, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नवीन बोहरा, जितेन्द्र सिंह चौधरी व ओमप्रकाश कोली, स्वास्थ्य निरीक्षक संजय गोखर, सहायक राजस्व निरीक्षक तेजभान सिंह, कनिष्ठ सहायक ओमप्रकाश विश्नोई, विमल कुमार दाधीच, देवीलाल मल्होत्रा, शम्भू लाल, राधेश्याम माली व प्रजित पंडित तथा वरिष्ठ सहायक बृजमोहन मिश्रा, कन्हैया लाल वैष्णव, फायरमेन विकास ठोलिया को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। नोटिस में बताए गया है कि तय समय में कार्य शैली में सुधार नहीं करने की स्थिति में 17 सीसी के नोटिस जारी किए जाएंगे।

अभियान में लापरवाही, जनता की अनसुनी आयुक्त के एक्शन में आने का बड़ा कारण आमजन के कामों को नजरअंदाज कर लापरवाही बरतना है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों के संदर्भ में आई पत्रावली का समय पर निस्तारण नहीं किया। यहीं नहीं संपर्क पोर्टल पर आई अतिक्रमण, निर्माण, उद्यान, सफाई समेत कई शिकायतों का भी समुचित निराकरण नहीं किया। इससे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। शहर में स्वच्छता की रैकिंग को लेकर सर्वे टीम का जल्द शहर में दौरा होगा। यह भी एक कारण व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर माना जा रहा है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें