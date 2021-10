जानिए भीलवाड़ा की अंदर की बात

Know the inside story of Bhilwara अतिक्रमण शहर में अमर बेल की तरह फैल रहा है, लेकिन कार्रवाई के लिए यूआईटी के पास तहसीलदार तक नहीं है। हालांकि जिले के एक नायब तहसीलदार को कार्यवाहक तहसीलदार की जिम्मेदारी मिली हुई है, जिला मुख्यालय से 96 किमी दूर होने के बावजूद वह दौड़ कर आ रहे थे, लेकिन अब वह संभवत यूआईटी से रूठे है। चर्चा है कि उन्होंने सीलिंग की एक कार्रवाई की, लेकिन उच्च स्तर से आए एक फोन से उनकी कार्रवाई से बंद हुए दरवाजे फिर खुल गए है।