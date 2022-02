inside story of Bhilwara जानिए भीलवाड़ा की अंदर की बात



पहले कहते थे की पट्टा लिखा कर लाए हो क्या जनाब, अंगद के पांव की ही तरह जम कर रहे गए हो, लेकिन खाकी जी में अब सब कुछ बदल गया है, कुछ खास वर्दीधारियों के लिए छोड़ कर, इन दिनों जिस प्रकार से दो स्टार लगे अधिकारी भीलवाड़ा के थानों में बदल रहे हैं, उनको लेकर खासी चर्चा है।

भीलवाड़ा Published: February 16, 2022 10:37:10 pm

नरेन्द्र वर्मा, भीलवाड़ा। सब को मिला है, हम को भी मिलेगा..... राजनीतिक दबदबा या फिर आधी दुनियां की ताकत, यूआईटी चेयरमैन को लेकर जिस प्रकार से नाम उछल रहे हैं, उससे यही संकेत मिल रहे है कि चेयरमैन की कमान नारी शक्ति के हाथ में आ जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। चर्चा है कि कांग्रेस में यूं तो कई धड़े है, लेकिन तीन धड़ों की अपनी ही धाक है। इनमें से दो के मुखियों को राज योग लिखा था, जो कि मिल गया। इनमें एक सीएम के करीब थे तो दूसरे प्रियंका गांधी के विश्वासपात्र, चर्चा खास यह है कि अब तीसरे धड़े के मुखिया पर भी सत्ता व संगठन की मेहरबानी कभी भी हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो जो भी तोहफा मिलेगा, वह घर में ही आएगा।

अब नहीं कहते पट्टा लिखा कर लाए पहले कहते थे की पट्टा लिखा कर लाए हो क्या जनाब, अंगद के पांव की ही तरह जम कर रहे गए हो, लेकिन खाकी जी में अब सब कुछ बदल गया है, कुछ खास वर्दीधारियों के लिए छोड़ कर, इन दिनों जिस प्रकार से दो स्टार लगे अधिकारी थानों में बदल रहे हैं, उनको लेकर खासी चर्चा है। पुलिस महकमे में भी दबी जुबान में खास चर्चा है कि जिले के कुछेक थाने, यहां के थानेदार नहीं वरन् रसूखात रखने वाले खाकीजी ही चला रहे हैं, यदि उनको नजर अंदाज किसी ने कुर्सी मिलने के बाद क्या तो साहेब की कुर्सी ही कब चली जाए कहा, नहीं जा सकता है।



यह कैसी शालीनता, यह कैसे आरोप अपनी डफली अपना राग, नगर परिषद में भाजपा शासित बोर्ड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जनता की सेवा का मौका मिलने के बावजूद उनसे दूरी बनाए कई नुमाइंदे दिन भर नगर परिषद में ही घूमते नजर आते है, उनके परिषद में घंटों रहने के बावजूद वार्ड में विकास की चमक नजर नहीं आने से जनता भी अब हैरान है। बोर्ड बैठक में बजट पर चर्चा को लेकर उम्मीद थी की यहां जिम्मेदारी एवं आम जनता के हितों की पैरवी होगी, लेकिन अनुभवहीनता एवं गैर जिम्मेदारा रूख ही यहां नजर आया। एक मायने में यहं पोपा बाई के राज से कम भी नहीं था, वरिष्ठ एवं जिम्मेदार पार्षद बोले जरूर मगर, अपनी हद में रह कर, लेकिन कुछेक ऐसे भी थे जिनका मोह माइक से ही नहीं छूट रहा था, कई सभापति के आसीन तक उछल रहे थे, चर्चा यह है कि शहर के विकास की सोच तो अब तो महज जुबानी या कागजी हो गई है, क्यूंकि अब तो पैसा बोलता है।

तबादले पर टिकी नजर

प्रशासनिक महकमे मेें तबादलों की उठा पठक फिलहाल शांत है, लेकिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी बड़े बदलाव के संकेत है, इसी बदलाव के इंतजार में कई अधिकारी बैचेन है, कई तो मौजूदा पोस्टिंग से खुश नहीं है और ठौर बदलना भी चाहते हंै, इसके लिए वह प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़े है। सेवानिवृत्ति से महज कुछ माह दूर कुछेक आरएएस अधिकारी भी चाहते है कि उनकी विदाई सम्मान जनक तरीके से हो जाए। चर्चा है कि जिले के मंत्री, आयोग अध्यक्ष व प्रभारी मंत्री से जुड़ाव होने के बावजूद अधिकांश खुश नहीं है।

मनोरोग से कैसे मिलेगी मुक्ति भागती दौड़ती जिन्दगी में मानसिक शांति बेहद जरूरी है, इसी शांति की तलाश वस्त्रनगरी में आम से लेकर नामचीन लोगों तक को हंै, कई तो इलाज तक करवा रहे ंहै, इसी मानसिक तनाव ने कईयों की जिन्दगी में नशे को घोल दिया, लेकिन कई ऐसे भी है जो कि जिन्दगी से जुझ रहे है और निजी से लेकर सरकारी चिकित्सालय में मानसिक रोग विशेषज्ञों की मदद ले रहे है। चर्चा है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में मनोरोग विभाग पीडि़तों की पहुंच से दूर है। मनोरोग की शाखा ग्राउण्ड फ्लोर की बजाए प्रथम मंजिल के एक कोने में दबी है, ऐसे में पीडि़तों को सीढ़ी के रास्ते से ऊपर तक लाने में परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, कुछेक रोगी तो ऊपर से नीचे छलांग लगाने से भी नहीं चूके, गनीमत यह रही की परिजन सतर्क थे, अन्यथा अनहोनी हो जाती





