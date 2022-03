जानिए, भीलवाड़ा की अंदर की बात

inside story of Bhilwara वस्त्रनगरी में नौ मार्च से देश का सबसे बड़ा मुकाबला फेडरेशन कप हमारे यहां खेला जा रहा है। बड़ा खेल है तो इससे जुड़ी जिम्मेदारी भी कई मायने में बड़ी है। इस खेल में कही कोई खेल ना हो जाए, इस लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी आंख समूचे आयोजन पर गढ़ा दी है।

भीलवाड़ा Published: March 04, 2022 10:01:47 am

नरेन्द्र वर्मा ..भीलवाड़ा। वस्त्रनगरी में खेलों की कोई कमी नहीं है, खिलाड़ी भी दमदार है, किधर कौन सा खेल हो जाए कहा नहीं जा सका है, एकदूसरे को पटकनी देने का खेल भी कईयों के लिए रूचिकर है, इसी के चलते जिला प्रशासन भी परेशान है। नौ मार्च से देश का सबसे बड़ा मुकाबला फेडरेशन कप हमारे यहां खेला जा रहा है। बड़ा खेल है तो इससे जुड़ी जिम्मेदारी भी कई मायने में बड़ी है। इस खेल में कही कोई खेल ना हो जाए, इस लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी आंख समूचे आयोजन पर गढ़ा दी है। चर्चा है कि जिले के हॉकम ने खेल आयोजन में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को थर्ड अंपायर की भूमिका में मैदान में उतार दिया है, यानिकि समूचे खेल पर अब सरकारी नजर रहेगी।

उम्मीदों का ताना बाना सोशल इंजीनियरिंग से कांग्रेस में सब खुश है, कई पद के दावेदार अभी और सोशल इंजीनियरिंग होने का इंतजार कर रहे है। अभी तक बड़ा लाभ ओबीसी के कोटे में आने से दूसरे वर्ग के प्रमुख दावेदार भी उम्मीद बांधे बैठे है। जिले में नगर विकास न्यास के चेयरमैन व कांग्रेस जिलाध्यक्ष का फैसला होना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किस पर मेहरबानी हो जाए कह नहीं सकते। चर्चा है कि राजस्थान आवासन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष की कमान भी संभवत सरकार मंत्री के हाथों से कद्दवार नेता को दे सकती है। ऐसे में कुछेक बोर्ड अध्यक्ष की भी उम्मीद पाले है, लेकिन कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि बजट की वाह वाही लूट रही सरकार से कई बहुत कुछ पाने की उम्मीद लगाए बैठे है।



यह तस्कर है या एथलीट हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, खास कर भीलवाड़ा-चित्तौडग़ढ़ जिले में जब से अफीम की फसल लहलाई है और डोडे के चीरे लगने लगे है, तब से यह सामने आने लगा है कि तस्कर भी किसी फर्राटेदार धावक से कम नहीं है। डोडा चूरा से भरे वाहनों पर खाकी जी के छापे पड़ते है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह ही सामने आता है कि वाहन में सवार लोग खाकी जी को गच्चा देकर भाग छूटे है, हालांकि पुलिस कर्मी भी खूब दौड़े, लेकिन कोई हाथ नहीं आए । पुलिस की आंखों के सामने से ओझल हो रहे तस्करों से यही लगता है कि अब तस्कर भी छुपे रूस्तम साबित हो रहे हैं, चर्चा यह है कि कई पुलिसकर्मी अब अपनी सेहत के प्रति उतने फिक्रमंद नहीं रहे, जितने की होने चाहिए, खास चर्चा यह भी है की कही किसी और को गच्चा देने के लिए तो यह आंख मिचौनी का खेल तो नहीं खेला जा रहा है।

जनता किस रहे आसरे सत्ता से दूर है, लेकिन सुर्खियों में बने रहने व छाने की जिद अभी दूर नहीं हुई है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा में यह ही लग रहा है कि पांच राज्यों के साथ उनकी अग्नि परीक्षा हो रही है। रोजाना बैठकों का दौर, प्रदेश के आला से लेकर छुटभैय्या नेताओं की आवाजाही, कही कोई बड़ी घटना हो जाए या प्रदेश नेताओं पर आंच आ जाए तो फिर तो समझो कलक्टेट चौराहा की खैर ही नहीं। विरोध प्रदर्शन व धरने के साथ साथ पूतले दहन की गर्मी भी शहरी बाशिन्दों के पसीने छूटा देती है। चर्चा है कि शहर में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, आमजन परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला ना तो इधर है और ना ही उधर है।

गुरुजी से कम नहीं यह बच्चे कोरोना संकट ने सब को कुछ ना कुछ नया सीखा दिया है, स्कूलों में ऑफ लाइन से ऑन लाइन हुए बच्चे भी डेढ़ साल की अघोषित छुट्टियों में बहुत कुछ सीख गए है, वह भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ कारनामा करने लगे है। मांडल उपखंड के एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने मूलभूत सुविधाए व हालात नहीं सुधरी तो हेल्प लाइन में शिकायत ही दर्ज करा दी। उनकी पीड़ा यह थी स्कूल में सब कुछ ठीक होने का दावा गुरुजी कर रहे है, लेकिन यहां छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं है। चर्चा है कि हाल ही नई बिल्डिग में शिफ्ट हुए सरकारी भवन की भांति जिले के अधिकांश ग्रामीण स्कूलों के हाल यही है।

