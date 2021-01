जानिए, भीलवाड़ा जिले में वार्ड आरक्षण की स्थिति

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर परिषद व छह नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीख २८ जनवरी घोषित हुई है । तारीखों की घोषणा के साथ ही कोरोना संकट काल में शांत नगरीय राजनीतिक माहौल में एकाएक गर्मी आ गई। भीलवाड़ा नगर परिषद में सभापति पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने से इस बार सभी दिग्गजों की नजर टिकी हुई है। भाजपा व कांग्रेस के दिग्गज नेता दावेदारी की ताल ठोंके हुए है। परिसीमन से वार्ड की गणित बदलने से कई पूर्व पार्षद इस बार नए ठिकानोंं से चुनाव लडऩे की तैयारी कर रहे है, जबकि आरक्षण से बदले समीकरण से भी कई परिवार व रिश्तेदारों की टिकट की पैरवी कर रहे है।

जिले में नगर निकाय के वार्डों की आरक्षण लॉटरी गत १३ अक्टूबर को कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद नकाते की अध्यक्षता में निकाली गई थी। जानिए वार्डो की आरक्षण स्थिति Know, the status of ward reservation in Bhilwara district



भीलवाड़ा नगर परिषद

वार्ड संख्या. .आरक्षित वार्ड

1.. सामान्य वर्ग

2...अन्य पिछड़ा वर्ग

3....महिला वर्ग

4...अनुसूचित जाति

5..सामान्य वर्ग

6...सामान्य वर्ग

7...सामान्य वर्ग

8...महिला वर्ग

9...सामान्य वर्ग

10...अन्य पिछड़ा वर्ग

11...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

12...सामान्य वर्ग

13....सामान्य वर्ग

14...सामान्य वर्ग

15...महिला वर्ग

16...अन्य पिछड़ा वर्ग

17...सामान्य वर्ग

18...सामान्य वर्ग

19...सामान्य वर्ग

20...सामान्य वर्ग

21...सामान्य वर्ग

22....सामान्य वर्ग

23...सामान्य वर्ग

24...अनुसूचित जाति

25...सामान्य वर्ग

26...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

27...अनुसूचित जाति

28....सामान्य वर्ग

29...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

30....सामान्य वर्ग

31...महिला वर्ग

32...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

33....सामान्य वर्ग

34....महिला वर्ग

35...सामान्य वर्ग

36...महिला वर्ग

37...महिला वर्ग

38...महिला वर्ग

39..अन्य पिछड़ा वर्ग

40...सामान्य वर्ग

41...महिला वर्ग

42...महिला वर्ग

43...महिला वर्ग

44..महिला वर्ग

45...सामान्य वर्ग

46...अन्य पिछड़ा वर्ग

47....सामान्य वर्ग

48...सामान्य वर्ग

49...अन्य पिछड़ा वर्ग

50...अन्य पिछड़ा वर्ग

51.....अनुसूचित जाति महिला

52....अनुसूचित जाति

53...सामान्य वर्ग

54...अनुसूचित जाति महिला

55..अनुसूचित जाति

56....अनुसूचित जाति महिला

57...अनुसूचित जाति

58....महिला वर्ग

59...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

60...अन्य पिछड़ा वर्ग

61...सामान्य वर्ग

62....अन्य पिछड़ा वर्ग

63...सामान्य वर्ग

64...अन्य पिछड़ा वर्ग

65....महिला वर्ग

66....अनुसूचित जनजाति

67....महिला वर्ग

68...सामान्य वर्ग

69....सामान्य वर्ग

70.....सामान्य वर्ग

.............................

आसीन्द नगर पालिका

वार्ड संख्या आरक्षित वार्ड

01 अनुसूचित जनजाति

02.. सामान्य वर्ग

03.. महिला वर्ग

04.... सामान्य वर्ग

05... सामान्य वर्ग

06.... महिला वर्ग

07..... सामान्य वर्ग

08.... सामान्य वर्ग

09....अनुसूचित जाति महिला

10...अनुसूचित जाति

11...अनुसूचित जाति महिला

12...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

13...अनुसूचित जाति

14...अनुसूचित जाति

15..सामान्य वर्ग

16...सामान्य वर्ग

17...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

18..सामान्य वर्ग

19..अन्य पिछड़ा वर्ग

20..अन्य पिछड़ा वर्ग

21...सामान्य वर्ग

22..सामान्य वर्ग

23..महिला वर्ग

24..अन्य पिछड़ा वर्ग

25...अनुसूचित जनजाति महिला

.............

गंगापुर नगरपालिका

वार्ड संख्या.. आरक्षित वार्ड

01... महिला वर्ग

02........सामान्य वर्ग

03.....अनुसूचित जनजाति

04....सामान्य वर्ग

05....महिला वर्ग

06....अन्य पिछड़ा वर्ग

07....अन्य पिछड़ा वर्ग

08....अनुसूचित जाति

09....सामान्य वर्ग

10....सामान्य वर्ग

11...अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

12...सामान्य वर्ग

13...सामान्य वर्ग

14...अन्य पिछड़ा वर्ग

15....अनुसूचित जाति

16....अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

17....सामान्य वर्ग

18...महिला वर्ग

19....महिला वर्ग

20...अनुसूचित जाति

21...अनुसूचित जाति महिला

22...सामान्य वर्ग

23...सामान्य वर्ग

24...अनुसूचित जाति महिला

25....अनुसूचित जाति

.....................

गुलाबपुरा नगरपालिका

वार्ड संख्या.....आरक्षित वार्ड

01.......महिला वर्ग

02....अनुसूचित जाति महिला

03....सामान्य वर्ग

04....महिला वर्ग

05....सामान्य वर्ग

06....सामान्य वर्ग

07...अन्य पिछड़ा वर्ग

08....सामान्य वर्ग

09....सामान्य वर्ग

10...सामान्य वर्ग

11....अन्य पिछडा वर्ग

12...अन्य पिछडा वर्ग महिला

13.....सामान्य वर्ग

14...सामान्य वर्ग

15....अन्य पिछडा वर्ग

16....अन्य पिछडा वर्ग

17...अन्य पिछडा वर्ग महिला

18....अनुसूचित जाति

19....महिला वर्ग

20....सामान्य वर्ग

21...महिला वर्ग

22...अनुसूचित जाति

23....महिला वर्ग

24...अन्य पिछड़ा वर्ग

25....अनुसूचित जाति

26....सामान्य वर्ग

27....सामान्य वर्ग

28...महिला वर्ग

29...सामान्य वर्ग

30....सामान्य वर्ग

31....सामान्य वर्ग

32...महिला वर्ग

33...महिला वर्ग

34...सामान्य वर्ग

35...अनुसूचित जनजाति

.............

जहाजपुर नगर पालिका

वार्ड संख्या...........आरक्षित वार्ड

01....अन्य पिछड़ा वर्ग

02....महिला वर्ग

03...अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग

04...अनुसूचित जनजाति

05....अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

06....अनुसूचित जाति महिला

07....सामान्य वर्ग

08....महिला वर्ग

09....सामान्य वर्ग

10...अन्य पिछड़ा वर्ग

11....सामान्य वर्ग

12....सामान्य वर्ग

13...सामान्य वर्ग

14....अनुसूचित जाति

15......अनुसूचित जाति

16....महिला वर्ग

17....महिला वर्ग

18...सामान्य वर्ग

19....सामान्य वर्ग

20...सामान्य वर्ग

21...अनुसूचित जनजाति

22...अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग

23...अनुसूचित जनजाति

24...अनुसूचित जनजाति

25...अनुसूचित जनजाति

..........



माण्डलगढ़ नगर पालिका

वार्ड संख्या....आरक्षित वार्ड

01....अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

02....सामान्य वर्ग

03....सामान्य वर्ग

04...महिला वर्ग

05...अन्य पिछड़ा वर्ग

06...अनुसूचित जनजाति वर्ग

07...अनुसूचित जाति वर्ग

08...अनुसूचित जाति महिला वर्ग

09...सामान्य वर्ग

10...महिला वर्ग

11...सामान्य वर्ग

12...महिला वर्ग

13..सामान्य वर्ग

14....सामान्य वर्ग

15...अनुसूचित जाति वर्ग

16...अनुसूचित जाति वर्ग

17...महिला वर्ग

18..अन्य पिछडा वर्ग

19.....सामान्य वर्ग

20....अन्य पिछडा वर्ग

...............

शाहपुरा नगर पालिका

वार्ड संख्या......आरक्षित वार्ड

01.......अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

02......अनुसूचित जाति वर्ग

03....सामान्य वर्ग

04....सामान्य वर्ग

05....सामान्य वर्ग

06....सामान्य वर्ग

07....सामान्य वर्ग

08....महिला वर्ग

09....महिला वर्ग

10....अनुसूचित जाति महिला वर्ग

11....सामान्य वर्ग

12.....सामान्य वर्ग

13......अनुसूचित जाति वर्ग

14......सामान्य वर्ग

15....महिला वर्ग

16.....महिला वर्ग

17.....अन्य पिछडा वर्ग

18....अनुसूचित जाति वर्ग

19.....अनुसूचित जाति महिला वर्ग

20....महिला वर्ग

21.....सामान्य वर्ग

22....अन्य पिछडा वर्ग

23....अन्य पिछडा वर्ग

24...अनुसूचित जाति वर्ग

25....अन्य पिछडा वर्ग महिला

26....सामान्य वर्ग

27.....सामान्य वर्ग

28........सामान्य वर्ग

29.......महिला वर्ग

30....अन्य पिछडा वर्ग

31....अनुसूचित जाति वर्ग

32.....अन्य पिछडा वर्ग

33....महिला वर्ग

34.....सामान्य वर्ग

35....अनुसूचित जनजाति