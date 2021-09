पन्द्रह दिन की नौकरी में ही घरेलू नौकरानी ने क्या कर दिया, जानिए

Know what the domestic maid did in fifteen days' job at bhilwara city शहर के आरसी व्यासनगर में घरेलू नौकरानी ने घर में ही हाथ दिखा दिए। महज पन्द्रह दिन की नौकरी में ही उसने 25 हजार की नकदी व 26 तेाला वजनी सोने के जेवरात चुरा लिए। घटना का खुलासा होने पर पुलिस ने शनिवार को आरोपित घरेलू नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया।