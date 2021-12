bungalow of Bhilwara जाने कहां खो गया भीलवाड़ा का टूरिस्ट बंगलो

Know where the tourist bungalow of Bhilwara got lost वस्त्रनगरी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए सत्रह वर्ष पूर्व लाखों रुपए खर्च कर बनाया टूरिस्ट बंगलो जंगल में तब्दील है। शहर में सुखाडिय़ा सर्किल के समीप निर्मित टूरिस्ट बंगलो का लोकार्पण तक नहीं हो सका और न ही इसके उपयोग के लिए कोई ठोस योजना बन सकी।

भीलवाड़ा Published: December 10, 2021 03:35:20 pm

Know where the tourist bungalow of Bhilwara got lost

