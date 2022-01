Bhilwara UIT भीलवाड़ा यूआईटी ने क्यूं पट्टे निरस्त कर दिए, जानिए

Know why Bhilwara UIT canceled the leases प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर विकास न्यास ने करीब तीन माह के दौरान 3728 पट्टे जारी किए। इस दौरान न्यास ने शिविरों में बड़ा कदम भी उठाया। शिकायतों के आधार पर 2214 पट्टे निरस्त भी किए है।

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 10:48:10 pm

भीलवाड़ा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर विकास न्यास ने करीब तीन माह के दौरान 3728 पट्टे जारी किए। इस दौरान न्यास ने शिविरों में बड़ा कदम भी उठाया। शिकायतों के आधार पर 2214 पट्टे निरस्त भी किए है।

Know why Bhilwara UIT canceled the leases

शिविर प्रभारी रजनी माघीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ। शिविर के दौरान नियमन के लिए कुल 6280 आवेदन प्राप्त हुए है। आवास व भूमि आवंटन बहाली के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त सभी 284 आवेदनों पर कार्यवाही हुई है। इसी प्रकार भवन निर्माण के 920 आवेदन में से 822 पर निर्माण मंजूरी हुई है।

उन्होंने बताया कि फर्जी स्टाम्प एवं अन्य दस्तावेजों से पूर्व में जारी हुए कई पट्टे शिविरों में निरस्त कर दिए गए। उन्होंने बताया कि ऐसे पट्टों को लेकर शिकायतें मिली थी। शिकायतों की पुष्टि होने पर ऐसे पट्टे निरस्त किए गए।

आवंटी को अब नए फ्री होल्ड पट्टे मिल सकेंगे इधर, नगर विकास न्यास में अब आवंटी को नए फ्री होल्ड पट्टे के भी मिल सकेंगे। न्यास सचिव अजय कुमार आर्य ने बताया कि न्यास से नीलामी,आवंटन, लॉटरी के माध्यम से आवंटी ने भूखण्ड प्राप्त किया हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति या विकासकर्ता से भूखण्ड क्रय किया है, नगर विकास न्यास से नामान्तरण भी करा लिया है फि र भी भूखण्ड का पट्टा उसके नाम न होकर विक्रेता के नाम पर ही है। तो ऐसे आवंटी स्वयं के नाम का अथवा विके्रता के भूखण्ड का पट्टा न्यास में जमा कर अपने नाम नया फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकते है। विक्रेता के भूखण्ड के पट्टे की अवधि 99 वर्ष है जबकि न्यास द्वारा आवंटी को जो पट्टा जारी किया जायेगा, वह फ्री-होल्ड (शाश्वत) होगा, उसकी अवधि कभी समाप्त नहीं होगी।

आर्य ने बताया कि भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए आवंटी को मात्र दो वर्ष की लीज राशि अतिरिक्त देनी होगी। फ्री होल्ड पट्टे का पंजीकरण मात्र 500 रुपए में होगा। फ्री-होल्ड पट्टे के लिए आवेदन पत्र न्यास कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा न्यास की वेबसाइट पर भी से डाउनलोड किया जा सकता है।

