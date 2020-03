श्रम विभाग ने जारी किए उद्योगों को नोटिस

भीलवाड़ा।

Labor Department issued notice to industries in bhilwara टेक्सटाइल उद्योगों में कार्यरत श्रमिको के लिए राहत वाली खबर है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लॉकडाउन घोषित करने के साथ ही सभी उद्योगों को भी 31 मार्च तक के लिए बन्द करवा दिया गया है। ऐसे में उद्योगों में कार्यरत करीब 50 हजार से अधिक श्रमिकों को अपने वेतन की चिन्ता सताने लगी थी। इस बीच सरकार ने श्रम विभाग को निर्देश दिए है कि वे सभी उद्यमियों व औद्योगिक संगठनों को पाबन्द करें की वे किसी का वेतन न तो काटे और ना ही नोकरी से निकाले। Labor Department issued notice to industries in bhilwara इस आदेश के तहत भीलवाड़ा के उप श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने सभी उद्योगों को नोटिस जारी कर कहा है कि सरकार ने 21 से 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर रखा है। इस दौरान कोई भी नियोक्ता या नियोजक किसी भी श्रमिक को नियोजन व रोजगार से बाहर नहीं करेगा। श्रमिक को मिलने वाले पारिश्रमिक व वेतन की कटौती या कमी नहीं की जाएगी। इस आदेश का उल्लधंन करने वालो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।