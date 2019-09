तीन फीट पानी में चलकर स्कूल जाते हैं तीन गांव के लाडले

काछोला। भीलवाड़ा जिले के काछोला स्थित स्कूल जाने के लिए तीन फीट पानी भरे रास्ते में से अपने लाडलों को गुजरता देख अभिभावकों का दिल दहल जाता है। वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर पल भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, वहीं प्रशासन व व्यवस्थाओं को भी कोसते हैं। इस रास्ते से न केवल गोठड़ा के बच्चे ही स्कूल जाते है बल्कि जाल का खेड़ा व लक्ष्मीपुरा गांव में बच्चे भी स्कूल जाना पड़ रहा है। इस रास्ते में एक माह से पानी भरा हुआ है, इससे यहां सदैव दुर्घटना होने का भय बना हुआ है। Ladle of three villages go to school walking in three feet of water in Bhilwara

अभिभावकों व स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी भरे इस रास्ते से 4 दर्जन से अधिक छात्र — छात्राएं विद्यालय अध्ययन के लिए काछोला जाते हैं। सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में दो-दो, तीन-तीन फीट गहरे पानी में पांच किलोमीटर चलकर बच्चे स्कूल जाते हैं। एक माह से इन छात्रों एवं ग्रामीणों को कस्बे से बाहर निकलते ही इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कुलदीप धाकड़, मदनलाल व प्रभु लाल आदि ने बताया कि जान जोखिम में डालकर हमारे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं परन्तु ग्राम पंचायत ने अब तक सड़क की सुध नहीं ली है।

राजगढ़ ग्राम पंचायत के गोठड़ा गांव के बाशिंदों के लिए न तो चिकित्सा सुविधा है, न ही परिवहन व्यवस्था। सड़क से भी यह गांव अछूता है। सरपंच लादू लाल गुर्जर ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जिस सड़क पर पानी भरा रहता है वह काछोला क्षेत्र में आता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।