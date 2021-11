लेडी सिंघम की दबंगाई फिर चर्चा में

Lady Singham's domination again in discussion at bhilwara कोरोना काल में लेडी सिंघम के रूप में एक महिला आरएसएस अधिकारी उभर कर सामने आई, चर्चा है कि अधिकारी के शिविरों में नजर आते ही कई परेशान लोग उन तक पहुंच रहे है, कोरोना में उनके दिखाए साहस व जोश को याद दिला रहे है, ऐसे में सालों से अटके काम भी अब शिविर में होने लगे है।