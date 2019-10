दो भाइयों के घर खंगाले, लाखों का माल पार

हमीरगढ। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ के निकट ओज्याडा में सोमवार देर रात को चोरों ने दो भाइयों के मकान पर धावा बोल दिया। नकदी समेत लाखों रुपयों का माल पार कर लिया। सुबह जाग होने पर चोरी का पता लगा। पुलिस ने केस दर्ज किया। Lakhs of rupees worth stolen from two brothers' homes in Bhilwara



थानाप्रभारी मूलचंद वर्मा ने बताया कि घनश्याम दादूपंथी के घर के बाहर ताला लगा था। किराएदार अपने गांव गए थे। चोर ताला तोडकर घुसे व किराएदार के कमरों की तलाशी ली। चोर यहां से कुछ कपडे ले गए थे। उसके मकान की छत से भाई हीरादास दादूपंथी के मकान में घुसे। यहां बरामदे में हीरादास और पत्नी सो रहे थे। कमरे में दो बेटियां सो रही थी। कमरे को खंगाला तो अलमारी की चाबी मिल गई। आलमारी को खोल कर पौने दो लाख रुपए नकद तथा पांच तोला सोने के गहने ले गए। कमरे से पेटी छत पर ले गए व खंगाला। परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जाग होने पर कमरे में सामान बिखरा देखकर परिवार हतप्रभ रह गया। सूचना पर हमीरगढ पुलिस पहुंचीं। जिला मुख्यालय से एमओबी टीम को बुलाया गया। Lakhs of rupees worth stolen from two brothers' homes in Bhilwara