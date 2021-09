मंदिर में लाखों की चोरी, सुराग का दावा

Lakhs stolen in the kotari temple, claims of clues कोटडी कस्बे में सदर बाजार स्थित श्री शान्तिनाथ दिगंबर जैन मन्दिर में शुक्रवार मध्यरात्रि में चोरी हो गई। चोर करीब नौ लाख रुपए का माल ले गए। इनमें सात लाख के श्रृृंगार के जेवर व दो लाख की नकदी है।