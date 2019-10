जूते — चप्पल की दुकान में लगी आग, लाखोंं का माल खाक

सवाईपुर। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे में रविवार को देर रात जूते चप्पल की दुकान में आग लग गई। इससे लाखों रुपये का माल खाक हो गया। लोगों ने बड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया दुकान में शार्ट सर्किट माना जा रहा है। Lakhs worth of goods destroyed due to fire in footwear shop in Bhilwara

जानकारी के अनुसार कस्बे में स्थित अनमोल शूज एण्ड फुवीयर्स दुकान में बीती रविवार को देर रात को अचानक आग लग ग्ई। इससे दुकान में रखा सारा माल जल कर राख हो गया। दुकान से धुंआ उठने से आसपास के लोगों को दुकान में आग लगने की जानकारी मिली।

लोगों ने बड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया दुकान में शार्ट सर्किट माना जा रहा है।