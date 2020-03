3 से 13 तक करें कोरोना पर आखिरी वार

भीलवाड़ा ।

Last attack on corona from 3 to 13 in bhilwara जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने जिले के निवासियों से अपील की है कि कोरोना चेन ब्रेक करने के लिए 3 से 13 अप्रेल तक रखे जाने वाले पूर्ण लॉक डाउन में अपना पूरा सहयोग दें। जिले में कोरोना पर यह अंतिम प्रहार होगा और सभी के सहयोग कोरोना चेन ब्रेक करने में सफलता मिलेगी।

Last attack on corona from 3 to 13 in bhilwara कलक्टर ने कहा कि पूर्ण लॉक डाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा और न्यूनतम गतिविधियां सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यक सामग्री की पर्याप्त सप्लाई 2 अप्रेल से पहले कर दी जाएगी। लोग अपनी आवश्यकतानुसार स्टॉक कर ले। उसके बाद 5 अप्रेल को पटरी के पश्चिम के इलाके व 6 अप्रेल को पूर्वी इलाके में सप्लाई की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता होने पर 10 व 11 अप्रेल को सप्लाई की जा सकेगी।

लोगों से व्यवस्था बनाने की अपील करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो सेना को बुलाया जाएगा। प्रशासन सबके स्वास्थ्य के हित में कडें कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस दौरान जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन वितरण की भी व्यवस्था की गई है। लोग इस अवधि में घरों में रहे और प्रशासन का सहयोग करें।

लगातार लिए जा रहे नमूनों का नेगेटिव आना यह दर्शाता है कि भीलवाड़ा में संक्रमण को रोकने में सफलता मिली है। कोरोना से लड़ाई के इस आखरी में चरण में सबका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है तभी हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे।