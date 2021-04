सहाड़ा में आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन

Last day of nomination in Sahada today सहाड़ा उप चुनाव में नामांकन वापसी का शनिवार को अंतिम दिन होगा। इससे पूर्व शुक्रवार को भाजपा के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी लादू लाल पितलिया व एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी रतन लाल खारोल ने नामांकन पत्र वापस लिए थे।