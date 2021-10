चैम्बर छोड़ ध्यान दे लो सभापति और आयुक्त साहब

Leave the chamber, pay attention, the chairman and the commissioner bhilwara दीपावली से पूर्व भीलवाड़ा शहर में चौपट हो रही सफाई-व्यवस्था का बड़ा कारण निगरानी व्यवस्था का नहीं होना है। जिम्मेदार अफसर चैम्बर नहीं छोड़ते। दिशा-निर्देश देकर इतिश्री करते हैं। कहां कै सी सफाई हो रही। कितने कर्मचारी काम कर रहे। इसको देखा ही नहीं जाता। इससे व्यवस्था बराबर नहीं बन पाती। इसी के चलते शहर में दीपावली से पूर्व सफाई अभियान का बंटाधार हो रहा है।