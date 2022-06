Life is safe in lift if law is made कानून बने तो लिफ्ट में रहे जिन्दगी सुरक्षित

भीलवाड़ा Published: June 07, 2022 12:23:50 pm

यदि लिफ्ट का उपयोग सावधानीपूर्वक नहीं किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। जिले में एक माह के भीतर लिफ्ट से दो हादसे सामने आए हैं। 31 मई को हलेड़ में लिफ्ट के नीचे दबने से किशोर की मौत हो गई, जबकि एक माह पहले करेड़ा में व्यवसायी की ऐसे ही हादसे में जान चली गई। तकनीकी विशेषज्ञों ने ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए लिफ्ट की नियमित रूप से रखरखाव व लिफ्ट स्थल सुरक्षित करने पर जोर दिया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि महानगरों की भांति राजस्थान में भी लिफ्ट एक्ट लागू हो।

कानून बने तो लिफ्ट में रहे जिन्दगी सुरक्षित

केस नम्बर: 01 भीलवाड़ा जिले के हलेड़ की रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में पिछले मंगलवार सुबह साढ़े बजे सात बजे अनुज (14) पुत्र सत्यनारायण सेन बड़े भाई को खाना देने आया। घूमता हुए देसी लिफ्ट के समीप आ गया। बटन दबने से लिफ्ट उस पर गिर पड़ी। दबने से मौत हो गई। पिता सत्यनारायण व परिजन पहुंचे। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद छह लाख रुपए मुआवजा दिए जाने के बाद मामला शांत हो सका। केस नम्बर: 02 करेडा में पूर्व पंचायत समिति सदस्य और व्यापारी मोनू उर्फ मनीष झंवर (33) की करेड़ा बस स्टैंड पर ही मेडिकल व जनरल स्टोर की तीन मंजिला शॉप है। पांच मार्च को मोनू शॉप पर ही था। उपरी मंजिल से सामान उतारने के दौरान दुकान में लगी क्रेन ब्रेक डाउन हो गई । मोनू उसमें फंस गया। हादसे में मोनू की मौत हो गई। मृतक के 4 साल की बेटी है व पत्नी सीए है। लिफ्ट कहीं अटका न दे शहर में अब काफी बहुमंजिला इमारतें हो गई है। अधिकांश नई कॉलोनियों व अपार्टमेंट में पांच से सात मंजिल तक की इमारतेंं आम है। यहां सीढिय़ों के साथ मुख्य रूप से लिफ्ट ही आने जाने का साधन है। इसी प्रकार शहर के प्रमुख व्यवसायिक कॉम्पलेक्स व शो रूम व प्रतिष्ठानों में भी लिफ्ट का उपयोग बढ़ गया। एक साल में शहर में भी लिफ्ट में तीन हादसे हुए लेकिन संयोग से जानमाल की हानि होने बच गई। एक्सपर्ट व्यू...

अब जीवन में लिफ्ट की अहमियत बढ़ गई है।जुगाड़ से बनी लिफ्ट का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी एवं उच्च क्षमता की लिफ्ट ही उपयोग में लेनी चाहिए। लिफ्ट में यूपीएस सिस्टम हो, ताकि नजर रखी जा सके। घटना या दुर्घटना की स्थिति में आग को दूसरे माले पर उतारने की आपातकालिक व्यवस्था जरूरी है। पावर सप्लाई नहीं होने की स्थिति में लिफ्ट सुरक्षित रहे, ऐसे संसाधान जरूरी है। क्रेन टूटने की स्थिति में लिफ्ट गिरे नहीं सुरक्षित अटक जाए, यह बेहद जरूरी है। बुजुर्ग एवं बच्चों को कभी अकेले लिफ्ट में नहीं जान देे। प्रत्येक माह लिफ्ट की जांच एवं मरम्मत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। देश के महानगरों में लिफ्ट एक्ट लागू है, प्रदेश मेें भी लिफ्ट एक्ट कानून लागू होना चाहिए, ताकि सभी तय सुरक्षा मानकों की पालना हो सके।

इंजीनियर आलोक पंवार, तकनीकी एक्सपर्ट (लिफ्ट ) पढ़ना जारी रखे

