लाइन बंद, फिर भी करंट दौड़ा, विद्युत कर्मी हवा में झूला

Line closed, still the current ran, the electrician swings in the air at bhilwara शहर के तिलकनगर में विद्युत पोल पर लाइन ठीक कर रहे विद्युत कर्मी की करंट से बिगड़ी हालत में तीन दिन बाद भी सुधार नहीं हो सका। घटना के दिन विद्युत कर्मी करीब पन्द्रह मिनट तक वह विद्युत पोल पर ही हवा में अचेत हालत में झूलता रहा।