महंगी बहुत है शराब, इस लिए कई ठेके नहीं उठे

शराब ठेकों की आरक्षित दर बढऩे से आबकारी बंदोबस्त के दौरान मार्च में नहीं छूटे 22 समूह के ठेकों को लेकर जिला आबकारी विभाग ने फि र मशक्कत शुरू की। जिला आबकारी कार्यालय में निकली लॉटरी में 22 में से 13 समूह के ठेके छूट गए। लेकिन नौ समूह लेने के लिए फिर कोई दावेदार नहीं आया। इसके पीछे कारण यही माना जा रहा है कि समूह क्षेत्र के ठेके के दाम अधिक है। Liquor is very expensive, so many contracts did not arise in bhilwara