मां ने त्यागा, नर्सिंग स्टाफ ने प्यार लुटाया

जहाजपुर.पण्डेर। इंदोकीया गांव में रविवार आज सुबह एक नवजात बालिका का जिंदा बच्ची के मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। Live newborn girl found in farm in bhilwara

जानकारी के अनुसार पण्डेर क्षेत्र इंदौकिया के गांव के बाहर सियाणा जाने वाली सडक पर रविवार को एक नवजात शिशु को अज्ञात लोगों ने छोड़ गए। रविवार प्रातः 10 बजे गांव की एक महिला अपने खेत की ओर जा रही थी तो रास्ते में एक कपड़े से ढका हुआ नवजात शिशु देखा। महिला ने ग्रामीणों को सूचना दी।



देवली निवासी धनराज प्रजापति कम्पाउण्डर निवासी देवली वहां पहुंचे तो देखा कि एक नवजात बालिका झाड़ियों में पडी बिलख रही है। प्रजापति ने 108 को सूचित किया। सूचना पर 108 ने तुरंत मौके पर पहुंचीं और नवजात बालिका को लेकर जहाजपुर चिकित्सालय पहुंचे। जहां चिकित्सक उसकी देखरेख कर रहे हैं। बताया जाता है कि नवजात शिशु बालिका है। इसका जन्म 1 दिन पहले हुआ था।

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कालूराम जाट ने बताया कि 108 द्वारा नवजात बालिका को चिकित्सालय लाया गया हैै। जहां गहन चिकित्सा इकाई में बालिका का उपचार चल रहा है। जो पूरी तरह स्वस्थ है और खतरे से बाहर है।

पण्डेर पुलिस थाना प्रभारी रामसवरूप चौधरी व पण्डेर सहायक उप निरीक्षक गोपाल शर्मा चिकित्सालय पहुंचे। जहां उन्होंने मामले की जानकारी ली।