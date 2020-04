प्रदेश में लॉक डाउन फिर भी मनरेगा में 7.52 लाख से अधिक मजदूर कर रहे काम

भीलवाड़ा .

Lock state down still working more than 7. 52 million MGNREGA workers प्रदेश व देश में कोरोना वायरस के चलते लॉक डाइन घोषित कर रखा है। भीलवाड़ा जिले में कफ्र्यू लागू है। इसके कारण सभी उद्योग व कारखाने बन्द है। दुकाने व प्रतिष्ठआन के ताले लगे है। उसके बाद भी प्रदेश में जहां ७ लाख ५२ हजार ४६३ श्रमिक सोमवार के दिन कार्यरत थे। जबकि भीलवाड़ा जिले में ३३ हजार ५३२श्रमिक कार्यरत है। इसमें भी आसीन्द में ८०१३ तथा सुवाणा में ५४४१ व रायपुर में ३०४५ श्रमिक कार्यरत है। Lock state down still working more than 7. 52 million MGNREGA workers ऐसे में भीलवाड़ा जिले की कई ग्राम पंचायतों में लॉक डाउन के आदेशों की अवहेलना हो रही है। माना जा रहा है कि अब ३ अप्रेल से पूरे जिले में महाकफ्र्यू लागू किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों की संख्या कम होगी या और बढेगी यह कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सोमवार को मनरेगा की साइट पर भीलवाड़ा जिले कीत ३८४ ग्राम पंचायतों में से मात्र २३१ ग्राम पंचायतों में ही काम चल रहा था। इसमें १५३ में एक भी काम नहीं चल रहा है। जहां मजदूरों की संख्या कम है वहा पर कैटेगरी ४ के काम ही चल रहे है। जबकि अधिकांश पंचायतों में श्रमिक एक समूह में काम न करके सोशल डिस्टेंसिंगके तहत काम कर रहे है। जिला परिषद के अधिकारियों का कहना है मस्ट्रोल १५ मार्च को जारी हो गए। ऐसे में अब एक अप्रेल से जारी होने वाले मस्ट्रोल में ध्यान रखा जाएगा।

यह है प्रदेश की स्थिति

अजमेर ११९५०

अलवर ५३०४

बांसवाड़ा १७७८५

बांरा १२६५१

बाड़मेर ५१८७३

भरतपुर ३७१२

भीलवाड़ा ३३५३२

बीकानेर २८२८१

बूंदी ८११६

चित्तौडग़ढ़ १११४५

चुरू २३०४७

दौसा ४५७५

धौलपुर २७६४

डूंगरपुर ५४३९२

हनुमानगढ़ २६९५९

जयपुर २९०८६

जैसलमेर ४०८६२

जालौर २५७३१

झालावाड़ ४४४७९

झुंझुनू ७५२८

जोधपुर ४३०४१

करौली ८१३७

कोटा ५९९२

नागौर ५२११७

पाली १७७१३

प्रतापगढ़ १७३९३

राजसमंद २३८९२

सवाईमाधोपुर ३८८३

सीकर ६५९५

सिरोही २४८९९

श्री गंगानगर ३५८८३

टोंक ७२११

उदयपुर ६१९३५

योग ७५२४६३

भीलवाड़ा की स्थिति

आसीन्द ८०१३

सुवाणा ५४४१

रायपुर ३०४५

हुरड़ा २८८७

कोटड़ी २८७५

सहाड़ा २७७८

बनेड़ा २३८७

शाहपुरा १९५१

जहाजपुर १८६४

बिजौलिया १२३२

मांडलगढ़ ८००

मांडल २५९

योग ३३५३२