आयुर्वेद पर ताले, चिकित्सक बनें क्वांरटीन रखवाले

भीलवाड़ा। कोरोना लॉक डाउन से जिले के ग्रामीण अंचल के आधे राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पर ताले लटके है। आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रभारी एवं नर्सिग स्टाफ के संस्थागत क्वारंटीन में डयूटी लगाए जाने से ये हालात बने है। आयुर्वेद चिकित्सालय के बंद होने से आयुर्वेद चिकित्सा के लाभार्थियों की हालत बिगड़ी हुई है और काढ़ा तक ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ मनमानी तरीके से चिकित्सा विभाग के ड््यूटी लगाने से आयुर्वेद चिकित्सकों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। Locks on ayurveda, become a doctors guard

प्रदेश में कोरोना काल से निपटने के लिए आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने ७ अप्रेल २०२० को एक आदेश जारी कर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न हालात के परिपेक्ष में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्साधिकारी तथा नर्स व कम्पाउण्डर की सेवाएं अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार , परिवार कल्याण राज्य सरकार के अधीन कर दी थी। इस आशय के आदेश के बाद से भीलवाड़ा जिले में भी आयुर्वेद विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य कर रहा है।

चिकित्सक चेक पोस्ट तक है संभाले

प्रवासी श्रमिकों व ग्रामीण अंचल के संदिग्ध रोगियों के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत से लेकर उपखंड मुख्यालय तक क्वारंटीन स्थापित कर रखे है। ऐसे क्वांरटीन में सीएमएचओ के आदेश परआयुर्वेद विभाग के नर्स व कम्पाउण्डर के साथ ही आयुर्वेद चिकित्सकों को भी ड्यूटी पर लगा रखा है। जबकि कई आयुर्वेद चिकित्सकों को चेक पोस्ट पर भी गिरदावर, पटवारी, शिक्षक, परिवहन कर्मी, होमगार्ड जवानों के साथ लगा रखा है। इसी प्रकार स्क्रीनिग एवं सर्वे टीम में भी आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवा ली जा रही है। Locks on ayurveda, become a doctors guard in bhilwara

नाम के खुल रहे है कुछ

क्वारंटीन व चेक पोस्ट पर आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों व नर्सिग तथा स्टाफ के लगाए जाने से जिले में २२० आयुर्वेद चिकित्सालय में से अभी ११० पर ताले लटके हुआ है, इनमें से ५० चिकित्सालय महज साफ सफाई एवं आयुर्वेद विभाग के जानकारी मांगे जाने पर आंशिक रूप से खुलते है। जिले में केवल ए श्रेणी के ही राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय जो कि भीलवाड़ा, बनेड़ा, जहाजपुर, मांडल व शाहपुरा में स्थापित है वो खुले हुए है।

उजडऩे लगे हर्बल पार्क

ग्रामीण अंचल में स्थापित राजकीय औषद्यालयों पर स्थानीय टीम ने हर्बल पार्क बना रखे है, औषद्यालय बंद होने से कई स्थानों पर यह हर्बल पार्क देखभाल व सिंचाई के अभाव में उजडऩे लगे है। पार्को को सूखता देख कर कुछेक चिकित्सकों के परिजन चिकित्सालय जा कर पार्क की सार संभाल कर रहे है, परिजनों की पीड़ा है कि सालों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं यहां ताले लटके होने से ं चोरी का भय बढ़ गया है। दूसरी तरफ पेंशनर्स भी आयुर्वेद दवा नहीं मिलने से परेशान है। चर्म व गुदा के साथ ही अन्य बीमारियों का लम्बे समय से उपचार ले रहे लोग भी चिकित्सालय बंद होने से परेशान है।

एनएनएम की जगह लगा दी ड्यूटी

आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है कि आयर्वेद चिकित्सकों की गरिमा के अनुकूल सेवाएं नहीं ली जा रही है, उन्हें ऐसे स्थल पर लगाया जा रहा है, जहां का काम सहजता से सहायक कर्मचारी ही संभाल सकता है। बदनोर के मोगर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगा विष्णु शर्मा ने १६ मई उपखंड अधिकारी बदनोर का प्रार्थना पत्र भेज कर मोगर ग्राम पंचायत के क्वारंटीन में डयूटी लगाए जाने पर नाराजगी जताई। डॉ. शर्मा का कहना है कि ये ड्यूटी उनके पद व गरिमा के अनुकूल नहीं है। सरकार की गाइड लाइन में भी आयुर्वेद चिकित्सक को ऐसी ड्यूटी में लगाए जाने के आदेश नहीं है। इसके बावजूद एनएम के स्थान पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। ayurveda doctors guard in bhilwara

समता ने जताई पीड़ा

समता आंदोलन प्रभारी समिति सदस्य एवं शिवरती चिकित्सा प्रभारी डॉ. सतीश शर्मा ने बताया राज्य सरकार को समिति ने ज्ञापन प्रेषित कर आयुर्वेद विभाग को पूर्ण रूप से सीएमएचओ के अधीन किए जाने पर नाराजगी जताई है। समिति ने सरकार को बताया कि एलोपैथिक में कोरोना से लडऩे के लिए कोई वेक्सीन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में कई नुस्खों से उपचार संभव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कोरोना में आयुर्वेद की उपयोगिता श्रेष्ठ बताई है। समिति ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अंचल में आयर्वेद चिकित्सा प्रभावित हो रही है, ऐसे में सरकार आदेश निरस्त करें। Locks on ayurveda

जल्द सुधरेगी आयुर्वेद चिकित्सा सेवा

राज्य सरकार के आदेश से आयुर्वेद विभाग सीएमएचओ के अधीन सेवा दे रहा है। अधिकांश आयुर्वेद चिकित्साधिकारी व स्टाफ की ड््यूटी क्वांरटीन व अन्य कार्यो में लगी हुई है, इससे अधिकांश चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सा सेवा नहीं मिल पा रही है, सीएमएचओ ने कुछ क्वारंटीन बंद किए है, यहां तैनात चिकित्सक व कर्मी कार्य मुक्त होंंगे और जल्द ग्रामीण अंचल की आयुर्वेद चिकित्सा सेवा व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया जाएगा

डॉ. सतीश चन्द्र शर्मा, उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग भीलवाड़ा