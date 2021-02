लोकसभा अध्यक्ष ने मुनि सुधा सागर से लिया आशीर्वाद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिजौलियां में दिगम्बर जैन समाज के आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में रविवार सुबह शामिल हुए। बिड़ला ने यहां मुनि सुधा सागर से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से टोंक रवाना हो गए। Lok Sabha Speaker took blessings from Muni Sudha Sagar at bijoliya