भीलवाड़ा

“मैं जीवित हूं” सत्यापन के लिए लगी लंबी कतारें, वॉकर के सहारे पहुंच रहे लोग

- पेंशन पोर्टल ठप होने से बुजुर्गों को परेशानी - जिला कलक्ट्रेट स्थित एकल खिड़की पर बढ़ी भीड़

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 07, 2025

“मैं जीवित हूं” अभियान के तहत पेंशनधारकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया इन दिनों जिला कलक्ट्रेट स्थित एकल खिड़की केंद्र पर चल रही है। पिछले कुछ दिनों से पेंशन पोर्टल के सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण सैकड़ों पेंशनधारकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

तीन-चार दिन से ठप पड़ा पोर्टल

पेंशन के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण सत्यापन कार्य प्रभावित हो गया है। स्थिति पिछले तीन से चार दिनों से बनी हुई है। जिन बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपने “जीवित प्रमाण पत्र” के लिए आना पड़ रहा है, वे घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद कार्य नहीं करवा पा रहे हैं।

बुजुर्गों को हो रही दिक्कत

पेंशनधारकों ने बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी शाम तक उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक दूरदराज से आते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। बुजुर्गों का कहना है कि “सिस्टम बार-बार हैंग हो रहा है, और कर्मचारी भी असहाय हैं। बिना सत्यापन के पेंशन रुकने का डर सता रहा है। सत्यापन के लिए ऐसे बुजुर्ग जो दिव्यांग है वह भी वॉकर के सहारे कलक्ट्रेट पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन वे भी बिना काम के लोट रहे हैं।

कर्मचारियों की भी मुश्किलें बढ़ीं

पोर्टल ठप रहने से कर्मचारियों का काम भी प्रभावित हो रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों पेंशनधारक केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामी के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी टीम से संपर्क कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द ही पोर्टल पुनः चालू हो सके।

समाधान की उम्मीद

अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है और पोर्टल को शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक-दो दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इससे पेंशन धारकों को राहत मिल सकेगी।

