“मैं जीवित हूं” सत्यापन के लिए लगी लंबी कतारें, वॉकर के सहारे पहुंच रहे लोग

पेंशनधारकों ने बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी शाम तक उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक दूरदराज से आते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। बुजुर्गों का कहना है कि “सिस्टम बार-बार हैंग हो रहा है, और कर्मचारी भी असहाय हैं। बिना सत्यापन के पेंशन रुकने का डर सता रहा है। सत्यापन के लिए ऐसे बुजुर्ग जो दिव्यांग है वह भी वॉकर के सहारे कलक्ट्रेट पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन वे भी बिना काम के लोट रहे हैं।