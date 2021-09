शिकायतों के अम्बार, जनता कर रही इंतजार

Lot of complaints, the public is waiting अतिक्रमण, अवैध कब्जे एवं नक्शे के विरूद्ध निर्माण कार्य और इन सबके बीच शहर में कॉलोनियां में सिकुड़ती गलियां। ऐसे में नगर विकास न्यास व नगर परिषद में शिकायतों के ढेर बढ़ते जा रहे है।

भीलवाड़ा। अतिक्रमण, अवैध कब्जे एवं नक्शे के विरूद्ध निर्माण कार्य और इन सबके बीच शहर में कॉलोनियां में सिकुड़ती गलियां। ऐसे में नगर विकास न्यास व नगर परिषद में शिकायतों के ढेर बढ़ते जा रहे है। शिकायतों पर जांच भी बैठी है, दोनों ही स्थानीय निकायों ने कई नोटिस भी अतिक्रमियों व नियम विरूद्ध निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए है, इसके बावजूद असरकारक कार्यवाही नहीं हुई है। Lot of complaints, the public is waiting at bhilwara

राज्य सरकार प्रदेश में दो अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियां, कच्ची बस्तियों में सालों से अटके भूखंडों के पट्टे जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में निकाय भूमि से अतिक्रमण, नियम विरूद्ध तरीके से निर्माण कार्य, अवैध कब्जें व कॉलोनियों में फुटपाथों पर हो रहे अवैध कब्जे आदि शिकायतों का निवारण किया जा कर कार्रवाई की जाएगी। शहर में नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद की पेराफेरी में अवैध निर्माण, नक्शे के विरूद्ध निर्माण, सेट बेक पर कब्जा समेत फुटपाथों पर कब्जों के ढेरों शिकायतें है।

यहां बापूनगर में न्यास व नगर परिषद की दोनों की पेराफेरी में अवैध निर्माण है। न्यास में शिकायत की गई की बापूनगर योजना में ईएसआई होस्पिटल रोड स्थित १४ ए २७ सेक्टर में आवासीय से व्यवसायिक श्रेणी में तब्दील होने के बावजूद भूखंड धारक ने न्यास की शर्तो की पालना नहीं की, बिल्डिंग प्लान नहीं बनाया और ना ही सेटबेक पर कब्जा किया।

नियम विरूद्ध निर्माण

बापूनगर आवासीय योजना क्षेत्र में कोठारी पब्लिक स्कूल रोड, आजाद नगर में पांसल चौराहा से लेकर पन्नाधाय सर्किल के मध्य तथा पांसल चौराहा से जोधड़ास सौ फीट मेन रोड पर अधिकांश आवासीय भवनों मेें व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। पथिक नगर में राजीव गांधी ऑडिटोरियम से मोती बावजी चौराहा तक अवैध कब्जे एवं कई आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माण है।

अवैध कब्जों की भरमार

नगर परिषद पेराफेरी में नेहरू रोड पर अधिकांश आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माण है, अवैध कब्जों की भरमार है। सिंधुनगर क्षेत्र में नियम विरूद्ध तरीके से कई व्यवसायिक कॉम्पलेक्स बन रहे है। अहिंसा सर्किल से कुवाड़ा रोड के मध्य परिषद की कई बीघा भूमि अतिक्रमियों के कब्जे में है।

बापूनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्ग आवासीय कॉलोनी होने के बावजूद व्यवसायिक केन्द्र बना हुआ है। समाज सेवी गुणवंत जैन ने आरोप लगाया कि नगर परिषद व नगर विकास न्यास की अनदेखी के कारण बापूनगर क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियां नियम विरूद्ध तरीके से बाजार बनने लगे है।

पट्टों की समस्या का होगा समाधान

शहर में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों की समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कॉलोनियों की समस्याओं के साथ ही पट्टों को लेकर आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

राकेश पाठक, सभापति नगर परिषद

शिकायतों की होती जांच

न्यास क्षेत्र में अवैध निर्माण व कब्जों की शिकायतों का सत्यापन कराया जाता है। शिकायतें सही पाए जाने पर अतिक्रमण शाखा कार्रवाई करती है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

अजय कुमार आर्य, सचिव नगर विकास न्यास