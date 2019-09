कम — तेज बारिश ने भिगोया, खेतों में कटी फसलें, किसान परेशान

बनेड़ा। क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रिमझिम बारिश चलना शुरू हुई तथा 1 घण्टा मूसलधार बारिश हुई। क्षेत्र में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर है। बजरा तहसील क्षेत्र के आसपास गांव में हल्की हवा के साथ मूसलधार बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींची हैं। किसान अपनी फसल को काटने में व्यस्त हैं और उधर इंदर राजा एक बार फिर मेहरबान हो रहे हैं जिससे किसानों की खेतों में कटी हुई फसल चौपट हो जाएगी। पहले ही भारी बारिश किसानों की अधिकांश फसलें चौपट हो गई हैं। बचीकुची फसल को बचाने कोशिश में लगे किसानों की शुक्रवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। शुक्रवार सुबह बनेड़ा क्षेत्र के सरदार नगर,जोरावरपुरा, उपरेडा राक्षी सहित क्षेत्र के गांवों में तेज बारिश का दौर जारी है। Low and heavy rain soaked, harvested crops in the fields, farmers upset in Bhilwara

सवाईपुर। कस्बे में बारिश का दौर शुरू हुआ। फसलों में खराबा शत प्रतिशत की कगार पर है।

जहाजपुर, आकोला सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश शुरू हुई।