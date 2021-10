महावीर ने तिरूपति नहीं, कैंसर रोगी को समर्पित किए बाल

Mahavir dedicated his hair to cancer patient, not Tirupati शास्त्रीनगर निवासी महावीर कुमार बापना ने दो साल पूर्व तिरूपति के बालाजी के यहां अपने बाल समर्पण करने का संकल्प लिया था, लेकिन पत्रिका में कैंसर पीडि़त रोगियों के लिए विंग बनाने की मुहिम का समाचार पढ़ा तो प्रेरित हुए और पुण्य कार्य के लिए बाल यही सर्कल को समर्पित कर दिए।