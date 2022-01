मकर संक्रान्ति पर्व से होगी मलमास की समाप्ति

Malmas will end with Makar Sankranti festival in bhilwara इस बार मकर संक्रान्ति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होंगे। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि में गोचर करने से मकर संक्रांति होती है। The holy period of Sankranti will be of 4 hours 39 minutes. इस दिन दान-पुण्य करने की मान्यता है। इस दिन से देश में दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। संक्रांति पर्व के साथ ही मलमास की समाप्ति भी होगी और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही परंपरा के तौर पर घरों में गुड़, तिल के व्यंजन बनाए जाएंगे।

4 घंटे 39 मिनट का रहेगा संक्रांति का पुण्यकाल

Malmas will end with Makar Sankranti festival in bhilwara ज्योतिष पंडित अशोक व्यास ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मध्याह्न 2 बजकर 28 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे।The holy period of Sankranti will be of 4 hours 39 minutes. अत: दान-पुण्य के लिए यह समय उचित रहेगा। पुण्यकाल का समय 4 घंटे 39 मिनट का रहेगा। इस समय काल में शनि पूर्व से ही अपनी स्व राशि मकर में स्थित रहेंगे व चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ व रोहिणी नक्षत्र में स्थित रहेंगे।

खिचड़ी, गुड़-तिल, रेवड़ी आदि का करें दान

Malmas will end with Makar Sankranti festival in bhilwara व्यास ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन अगर दान किया जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति को अपने सामथ्र्य के अनुसार दान देना चाहिए। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। गुड़-तिल, रेवड़ी, गजक भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन, गायों का रजका आदि का भी दान किया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण का सभी को ध्यान रखना होगा, लेकिन सावधानी बरतते हुए यदि पर्व पर स्नान, दान, पुण्य आदि का पालन करते हैं तो इस साल बहुत पुण्य एवं लाभ की प्राप्ति होगी।

संक्रांति पर्व मुहूर्त :

सूर्य का मकर राशि में प्रवेश : 2 बजकर 28 मिनट पर

पुण्यकाल समय : सूर्यास्त 6 बजकर 7 मिनट तक

पुण्यकाल अवधि : 4 घंटे 39 मिनट तक रहेगा

