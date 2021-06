मांडलगढ़ नगरपालिका चेयरमैन डांगी ने ली सवा चार लाख की घूस

Mandalgarh municipal chairman Dangi took a bribe of four and a half lakhs मांडलगढ़ नगर पालिका में भाजपा शासित बोर्ड के चेयरमैन संजय डांगी को सोमवार दोपहर भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष शाखा ने 4 लाख 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।