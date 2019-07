बारिश में रास्ते रुके, लोग परेशान

maney Roads closed in Bhilwara effected by Rain भीलवाड़ा। जिले में शुक्रवार आधी रात से बारिश (rain) जोरदार होने से कई जगहों पर रास्तों (roads) के आवागमन बंद हो गए हैं। गांवों में रास्तों (roads) के बीच में नदियों व नालों में बरसाती पानी आने से आवागमन के रास्ते बंद हो गए हैं इससे लोगों को शनिवार को अपने कामकाज करने के लिए परेशानी हुुई। लोगों (people) को अपने जरूरी काम भी रोकने पड़े। हालांकि बारिश (rain) आने से सभी लोगों (people) के चेहरे खिल गए है। जिले में बारिश का दौर जारी है। maney Roads closed in Bhilwara effected by Rain