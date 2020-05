फलों का राजा आम, बिक रहा भीलवाड़ा के हाथों

भीलवाड़ा। देश में कोरोना का एपिक सेंटर बनने का बाद लॉक डाउन हुआ महाराष्ट्र व गुजरात का रास्ता दोबारा खुल गया है। फलो की आवक बढऩे से भीलवाड़ा फल मंडी से जिले के विभिन्न हिस्सों के साथ ही प्रदेश के कई जिलो में भी फलो का राज आम पहुंचने लगा है। दूसरी तरफ शहर एवं जिले में भी फल की खपत बढ़ गई है। लेकिन लॉक डाउन से फलों से कमाई का ग्राफ आधा ही रह गया है। Om said: Mango, the king of fruits, is being sold by Bhilwara

देश में कोरोना महामारी के बीच भीलवाड़ा के कोरोना एपिक सेंटर बनने पर देश के कई राज्यों ने भीलवाड़ा से मुंह मोड लिया था, ऐसे में खाद्य,फल एवं सब्जी कारोबार तो पूरी तरह से चरमा गया था। लेकिन लॉक डाउन-२ के समाप्त होने के साथ ही अच्छे दिन लौट आए है। महाराष्ट्र व गुजरात से फलों के ट्रक भीलवाड़ा की तरफ दौडऩे से भीलवाड़ा फलमंडी में भी चमक आ गई है। जिले से सीकर व नागौर जिले में भी फलों के ट्रक जा रहे है।



आंध्रा का आम

फल मंडी में आम अभी आंध्रप्रदेश व गुजरात से आ रहा है। बादाम ३५ से ४०, तोतापुरी २५ से ३०, चिरकुस ४० तथा हापुस १२० से १८० रुपए किलो थोक भाव में बिक रहा है। मौसम में गर्मी तीखी होने से हापुस की मांग अभी घटी है, जबकि केसर अब वलसाड शहर से इस माह से आएगा। भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी स्थित फलमंडी में आंध्रप्रदेश के आम की मांग कही अधिक है।

रोजाना १६० टन

महाराष्ट्र व गुजरात के विभिन्न जिलों से अभी रोजाना १६० टन आम आ रहे है। इनमें १०० टन की खपत भीलवाड़ा शहर में हो रही है, जबकि जिले के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में ६० टन आम बिक रहा है। लॉक डाउन टू के लागू होने से पूर्व गांवों में फल की आपूर्ति गुजरात व महाराष्ट्र से पूरी सप्लाई नहीं मिलने से ना हो पा रही थी। लेकिन फल का बाजार अब आवक आने से सुधरने लगा है। लॉक डाउन से फलमंडी कारोबार प्रभावित हुआ है, रुपया उधारी में अटका हुआ है। मंडी में अमूमन पांच करोड़ का कारोबार होता है, लेकिन अभी डेढ़ से दो करोड़ का ही कारोबार हो रहा है।

ओम टिक्याणी,थोक फल विक्रेता, भीलवाड़ा

