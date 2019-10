हेलमेट लगाओ, जीवन रहेगा सुरक्षित

भीलवाड़ा। जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रमों में वक्ताओं ने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट लगाए ताकि जीवन सुरक्षित रहे। यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई। फूलियाकलां, बरसनी, बागोर, शाहपुरा आदि में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। Many programs under Road Safety Campaign in Bhilwara

मंगरोप। मंगरोप पुलिस ने वाहन रैली निकाली। थानाधिकारी महावीर प्रसाद राव ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राजकीय सीनियर विद्यालय में यातायात नियमों की जानकारी दी। रैली को सीओ सदर रामेश्रवर प्रसाद ने हरी झण्डी दिखाई।

करेड़ा। पुलिस ने शनिवार को यातायात सुरक्षा सप्ताह के दौरान राजकीय व निजी स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई। साथ ही दो हजार बच्चों से यातायात नियमों की पालना करने की शपथ पत्र भरवाए। थानाअधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि कोई भी छात्र 18 वर्ष से पहले वहन नहीं चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करें।