यूआईटी शहर में बनाएगा मेडी सिटी

Medi city to be built in bhilwara UIT city भीलवाड़ा नगर विकास न्यास शहर में करीब 600 भूखण्डों की ऑनलाइन नीलामी करेगा। नीलामी के जरिए करोड़ों की कमाई हो सकेगी। जो कि शहर के विकास व र्सोंदर्यीकरण पर खर्च होगी। वही न्यास मेडी सिटी योजना को साकार करेगा।