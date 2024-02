आरजीएचएस में दवा मिलना शुरू

भीलवाड़ाPublished: Feb 28, 2024 09:09:18 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Medicines started getting available in RGHS आरजीएचएस में बकाया करोड़ों का भुगतान जल्द करने का आश्वासन राज्य सरकार ने दिया है। आश्वासन मिलने के बाद अखिल राजस्थान आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेताओं ने भीलवाड़ा समेत प्रदेश में बुधवार शाम से पुनः योजना के अंतर्गत लाभर्थियों को दवाइयां देना शुरू कर दिया।

महासंघ के साथ बैठक

आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि बुधवार को जयपुर में शासन सचिवालय में वित्त सचिव (बजट) नरेश ठकराल, एस.जेड. शाहिद एवं आरजीएचएस की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम के साथ महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। RGHS वरिष्ठ अधिकारियों का आश्वासन

जिसमें महासंघ को तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 31 दिसंबर तक का भुगतान 7 से 10 मार्च तक कर दिया जाएगा, साथ ही एक सप्ताह के भीतर रिजेक्टेड समेत अन्य विभिन्न प्रकार के लंबित बिलों की भी तुरंत जांच कर निस्तारण कर दिया जाएगा। भारद्वाज ने बताया कि आश्वासन मिलने के बाद मंगलवार से जारी प्रांत व्यापी हड़ताल बुधवार शाम को समाप्त कर दी गई। RGHS छह करोड़ का भुगतान बकाया

गौरतलब है कि राज्य में आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेताओं को सरकार से करीब 2500 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। भीलवाड़ा के दवा विक्रेताओं के करीब छह करोड़ रुपए बकाया है।