भीलवाड़ा में मेडिसिटी योजना होगी साकार

Medicity scheme will be realized in Bhilwara जिला प्रभारी एवं जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भीलवाड़ा नगर परिषद के सभागार में एक साथ २० विकास कार्यों के शिलान्यास किए। इनमें भीलवाड़ा शहर में मेडिकल सुविधाओं के लिए नगर विकास न्यास की महत्वकांक्षी योजना भीलवाड़ा मेडिसिटी शामिल है।

भीलवाड़ा Published: December 25, 2021 10:32:02 pm

भीलवाड़ा । जिला प्रभारी एवं जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भीलवाड़ा नगर परिषद के सभागार में एक साथ २० विकास कार्यों के शिलान्यास किए। इनमें भीलवाड़ा शहर में मेडिकल सुविधाओं के लिए नगर विकास न्यास की महत्वकांक्षी योजना भीलवाड़ा मेडिसिटी शामिल है। Medicity scheme will be realized in Bhilwara

Medicity scheme will be realized in Bhilwara



Medicity scheme in bhilwara, जोशी एवं प्रभारी सचिव व आबकारी आयुक्त जोगाराम ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी 'हमारा विश्वास आपका प्रयास काÓ उद्घाटन एवं जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया। Medicity scheme in bhilwara,



भीलवाड़ा शहर में मेडिकल सुविधाओं के लिए Medicity scheme in bhilwara नगर विकास न्यास uit की महत्वकांक्षी योजना भीलवाड़ा मेडिसिटी शामिल है। योजना के तहत मेडिसिटी में निजी चिकित्सालयों की स्थापना, नर्सिग कॉलेज, मेडिकल स्टोर व जनता क्लीनिक की सुविधा जुटाई जाएगी। Medicity scheme in bhilwara,

इसी प्रकार टहुंका से भीम वाया मांडल-भीलवाड़ा सड़क का नवीनीकरण व चौड़ीकरण, भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया पांसल-बोराणा व जगदीश सड़क नवीनीकरण व चौड़ीकरण, गुरलां से मांडलगढ़ रोड नवीनीकरण व चौड़ीकरण कार्य शामिल है। स्कूलों को भी नव भवनों की सौगात मिलेगी। इनमें राप्रावि गुढ़ा का खेड़ा, राप्रावि मालीखेड़ा गागेड़ा, राप्रावि नई खेड़ा बनेड़ा, राप्रावि भट्टखेड़ी बनेड़ा , राप्रावि कालबेलिया बस्ती भोपाल गंज, राबाउमावि सुवाणा , राउमावि चावंडिया, रामावि पनोतिया , राउमावि थला, रामावि रेवाड़ा, राउमावि नाथडियास, रामावि धूलखेड़ा, राउमावि आरजिया, राउमावि सालेरा, राउमावि चीडख़ेड़ा के लिए नव भवनों के शिलान्यास हुए। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सुवाणा के कल्याणपुरा में पाइप लाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास हुआ। Medicity scheme in bhilwara,

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें