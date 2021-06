बचपन में खोई मीना, 12 साल बाद मिली

Meena lost in childhood, found after 12 years at bhilwara करेड़ा कस्बे की मीना गाडऱी की कहानी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। 12 साल पहले मीना खो गई थी और तब उम्र महज 5 साल थी। अब 15 साल की किशोरी बन चुकी मीना मंगलवार को परिजनों से मिली तो उनकी पथराई आंखों में आंसू निकल पड़े।