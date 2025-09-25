Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

पांच हैक्टेयर तक के खनन पट्टों को बी-2 श्रेणी में मिलेगी मंजूरी

पर्यावरण मंत्रालय का नया फरमान लघु खनिजों को प्रमुख खनिज घोषित करने पर भी नहीं बदलेगी पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 25, 2025

Mining leases up to five hectares will be approved in the B-2 category.
Mining leases up to five hectares will be approved in the B-2 category.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब लघु खनिजों को ‘प्रमुख खनिज घोषित करने पर भी 5 हैक्टेयर तक के खनन पट्टों के लिए पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है।

मंत्रालय के अनुसार बैराइट, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज जैसे खनिजों के 5 हैक्टेयर तक के खनन प्रोजेक्ट पहले की तरह ही बी-2 श्रेणी में रखे जाएंगे। इनके लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।

समिति ने माना की इन खनिजों को माइनर से मेजर में नाम बदलने से पर्यावरण पर अतिरिक्त असर नहीं पडेगा। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक में माना कि खनन प्रोजेक्ट्स का पर्यावरणीय असर उनके पट्टे के क्षेत्रफल और खनन पद्धति पर निर्भर करता है, न कि खनिज को माइनर या मेजर कहने पर। ऐसे में केवल नाम बदलने से पर्यावरणीय बोझ या प्रदूषण का असर नहीं बढ़ता है।

राज्यों की एजेंसियां करेंगी विस्तृत जांच

आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण इन परियोजनाओं का परीक्षण करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर ही मंजूरी देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर पर्यावरण प्रबंधन योजना और प्रदूषण नियंत्रण उपाय भी अनिवार्य किए जा सकते हैं।

25 Sept 2025 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पांच हैक्टेयर तक के खनन पट्टों को बी-2 श्रेणी में मिलेगी मंजूरी

