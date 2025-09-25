पांच हैक्टेयर तक के खनन पट्टों को बी-2 श्रेणी में मिलेगी मंजूरी

समिति ने माना की इन खनिजों को माइनर से मेजर में नाम बदलने से पर्यावरण पर अतिरिक्त असर नहीं पडेगा। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक में माना कि खनन प्रोजेक्ट्स का पर्यावरणीय असर उनके पट्टे के क्षेत्रफल और खनन पद्धति पर निर्भर करता है, न कि खनिज को माइनर या मेजर कहने पर। ऐसे में केवल नाम बदलने से पर्यावरणीय बोझ या प्रदूषण का असर नहीं बढ़ता है।