dhiraj gujar मंत्रीजी, पच्चीस साल पुराने दोस्तों से मिले

Minister met twenty five year old friends भीलवाड़ा। शहर के एक होटल में 25 वर्ष पूर्व छात्र राजनीति में सक्रिय एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का समागम हुआ। diraj gujar उस दौर के छात्र नेता और वर्तमान में राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर के सम्मान में आयोजित स्नेह मिलन में कार्यक्रम में 25 वर्ष बाद पुराने मित्रों से मिलकर भावुक हुye minister-met-twenty-five-year-old-friends

भीलवाड़ा Updated: March 27, 2022 10:34:05 am

Minister met twenty five year old friends मंत्रीजी, पच्चीस साल पुराने दोस्तों से मिले भीलवाड़ा। शहर के एक होटल में 25 वर्ष पूर्व छात्र राजनीति में सक्रिय एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का समागम हुआ। उस दौर के छात्र नेता और वर्तमान में राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर के सम्मान में आयोजित स्नेह मिलन में कार्यक्रम में 25 वर्ष बाद पुराने मित्रों से मिलकर भावुक हुye

Minister met twenty five year old friends

dhiraj gujar कार्यक्रम के आयोजक ईश्वर खोईवाल ने बताया कि आज के छात्र नेता कल के राष्ट्र निर्माता होते हैं। इस किवदंती को चरितार्थ किया है। 20 वर्ष पूर्व के छात्र नेता धीरज गुर्जर ने आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कार्यक्रम में गुर्जर का ईश्वर खोईवाल, अविचल व्यासए और आशीष राजस्थला ने अभिनंदन किया। Minister met twenty five year old friends

इस अवसर पर धीरज गुर्जर ने कहा कि आज वे भाषण देने नहीं, मित्रों से बात करने आए हैं। minister dhraj -met-twenty-five-year-old-friends गुर्जर ने छात्र जीवन के संघर्षों के बारे में चर्चा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भीलवाड़ा का कोई भी मित्र किसी भी समय यदि उनके पास आता है तो वह उसका कार्य जरूर करेंगे। minister dhiraj gujar -met-twenty-five-year-old-friends minister-met-twenty-five-year-old-friends

संचालक अवधेश कुमार जौहरी ने अपनी गज़़ल संग्रह गुर्जर को भेंट की। मित्र मंडलियों ने गणेश की प्रतिमा गुर्जर को भेंट की। Minister dhiraj gujar met twenty five year old friends कार्यक्रम में राजेश चौधरी, संजय मेवाड़ा, गौरव व्यास, दिनेश मंडला, नरेश जाडरा, केदार भरावा, मनोज पालीवाल, मुराद खान, विनोद सुथार, दिनेश शर्मा, मोनू,अतीत लड्ढा उपस्थित थे। Minister met twenty five year old friends

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें