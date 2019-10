मंत्री विश्नोई अपनी पगड़ी छात्रा के सिर पर रख बोले- शाबाश बेटा तुम्हारी समाज को जरूरत

भीलवाड़ा।

Minister of State for Forest and Environment वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने अपनी पगड़ी उतारकर गंगापुर की छात्रा दिव्या माली के सिर पर रखकर कहा, शाबाश बेटा तुम्हारी समाज को जरूरत है। विश्नोई रविवार को माली (सैनी) महासभा के तत्वावधान में नगर परिषद सभागार में माली समाज के एफडी वितरण व प्रतिभावान सम्मान समारोह में शिरकत करने आए थे। दिव्या माली ने दसवीं बोर्ड में ९१.०२ प्रतिशत अंक हासिल किए थे। समारोह में चार सौ से भी अधिक प्रतिभाओं सम्मान किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में के वर-वधुओं को एफडीआर भी वितरित की गई।

कुरीतियों को छोड़ें

Minister of State for Forest and Environment विश्नोई ने कहा कि युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। शिक्षा से परिवार के साथ देश का भी विकास होता है। उन्होंने जैविक खेती पर जोर देने व बच्चों को स्मार्ट फोन से दूर रखने की सलाह दी।

समारोह की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि राजस्थान प्रदेश माली (सैनी) महासभा के चैयरमेन औंकारराम कच्छावा, राष्ट्रीय महासचिव ताराचंद गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सेवाराम दगदी, महासभा के प्रदेश महामंत्री किशन गहलोत, आम चौरासी के अध्यक्ष मंगलप्रसाद चौहान, एलएनजे ग्रुप के ओएसडी रजनीश वर्मा एवंऔंकार माली थे। महासभा जिलाध्यक्ष गोपाललाल माली ने समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जरूरत बताई। समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। माली समाज के दसवीं के ७०, बारहवीं के 100, उच्च शिक्षा 50 मेधावी विद्यार्थियों के साथ ही खिलाडि़यों, राजनीतिक लोगों, भामाशाहों व समाजसेवियों का सम्मान किया गया। इनमें प्रमुख रूप से गंगापुर से छोटूलाल गोयल, बंशीलाल रागस्या, धनराज गढ़वाल, सत्यनारायण डाबला, मदन सोपरिया, कन्हैयालाल माली शामिल थे। संचालन कन्हैयालाल बुलिवाल व दिनेशचन्द्र गोयल ने किया।

इससे पहले मंत्री विश्नोई ने महेश शिक्षा सदन में पौधारोपण किया। कुल्हड़ ग्रुप परिवार की थैलों का विमोचन किया। नरेन्द्र बापना ने सांवरिया सेठ की तस्वीर भेंट की। समिति अध्यक्ष राधेश्याम चेचाणी, सचिव राजेन्द्र कचौलिया आदि उपस्थित थे।