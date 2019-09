युवक के साथ बाइक पर जा रही किशोरी से दरिंदों ने जंगल में किया गैंगरेप, सहेली ने भागकर बचाई अपनी जान

युवक के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही दो किशोरियों को नशे में धुत तीन जनों ने रोक लिया। युवक को मारपीट कर भगाने के बाद तीनों ने जंगल में ले जाकर एक किशोरी से बलात्कार ( minor gangrape in forest in shahpura) किया। एक किशोरी आरोपियों के चंगुल से भाग छूटी। आरोपियों के खिलाफ देर रात पॉक्सो एक्ट के तहत सामूहिक बलात्कार ( minor gangrape in bhilwara ) का मामला दर्ज किया।