पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों ने की फायरिंग, चार बदमाश गिरफ्तार

भीलवाड़ा। जहाजपुर। शक्करगढ़। पारोली। सवाईपुर। भीलवाड़ा जिले के बीती रात शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के माधुपुरिया और अभयपुरा में फायरिंग की घटना में पारोली कस्बे के समीप पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चार बदमाशों को पकड लिया। ये सभी बदमाश कोटा के बताए गए हैं। सोमवार रात को एक जने से मोबाइल छीन कर भागे बाइक पर तीन सवारों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई तथा एक घायल हो गया। इन बदमाशों की तलाश के लिए टीमें बनाकर रात भर से पुलिस तलाश कर रही है। Miscreants firing in encounter with police in bhilwara

बाइक सवार बदमाशों के बचाव के लिए स्कॉर्पियो कार में सवार इन बदमाशों ने खुद के बचने के लिए पुलिस उपाधीक्षक पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर चार फायर किए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो में सवार चारों बदमाशों को धर दबोचा। स्कॉर्पियो में सवार ये चारों बदमाश अपने बाइक सवार तीनों मित्रों को लेने के लिए आए थे। वे अपने साथियों के सम्पर्क में आते उससे पहले ही चारों बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया।

प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस उपाधीक्षक सरदार दान सिंह चरण पर फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने भी एक फायर किया। चारों बदमाशों को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। Miscreants firing in encounter with police in Bhilwara

मोबाइल लूट कर फायरिंग करके भागे बाइक पर तीन सवार अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात भर पुलिस उनका पीछा करती रही। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार फायरिंग कर तीनों बदमाश कोटा पासिंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी मंगवा कर उसमें सवार होकर पारोली — रोपां सड़क पर निकले। पुलिस ने उनका पीछा किया। अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर भी फायरिंग की हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। जालमपुरा के निकट स्कॉर्पियो गाड़ी को छोड़कर अपराधी नदी के रास्ते जंगल में निकल गए।

जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस हरेंद्र महावर ने सोमवार रात में ही घटनास्थल का निरीक्षण किया। के निर्देश पर फायरिंग करने वाले बदमाशों पर शक्करगढ़ थाने पर अवैध हथियार से फायरिंग करके गोली कांड को अंजाम देकर लाला राम गुर्जर की जान लेने तथा काछोला थाने पर सत्यनारायण जीनगर का मोबाइल लूटकर ले जाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। Miscreants firing in encounter with police in Bhilwara

[MORE_ADVERTISE1]