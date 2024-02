दबंग छात्रा से छेड़छाड़ पड़ा भारी, पॉक्सो में होगी मनचलों की गिरफ्तारी

भीलवाड़ाPublished: Feb 02, 2024 08:22:46 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Molestation of a domineering student proved costly, miscreants will be arrested under POCSO भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना में पुलिस अब शांति भंग के मामले के बाद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पॉक्सो की धाराओं में दर्ज करेगी।

भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना में पुलिस अब शांति भंग के मामले के बाद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पॉक्सो की धाराओं में दर्ज करेगी। समूचे मामले को राजस्थान पत्रिका ने गुरुवार के अंक में 'शेरनी सा साहस - गाली से गुस्साई छात्रा ने पकड़ा , दो मनचलों का गिरबां' शीर्षक से उठाते हुए छात्रा की बहादुरी उजागर की थी। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया है।