विधायक अवस्थी ने कहा धरना रहेगा जारी

भीलवाड़ा।

Protest against the problem of PUR शहर विधायक वि_लशंकर अवस्थी व भाजपा की ओर से पुर की समस्या व पुर में ब्लास्टिंग से मकानों में आ रही दरारों के विरोध में दिए जा रहा धरना शुक्रवार को ४६ वे दिन जारी रहा। अवस्थी ने साफ कहा की धरना जब तक जारी रहेगा जब तक पुर के लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। उधर, पुर संघर्ष समिति का कहना है कि २० अक्टूबर को पुर स्थित भारद्वाज वाटिका में बैठक होगी उसी में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

Protest against the problem of PUR भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने धरने के ४६ वे दिन पुर की समस्या को लेकर धरना स्थल से ज्ञापन देने जिला कलक्ट्रेट पहुंचा। कलक्टर को ज्ञापन देने के बाद विधायक अवस्थी ने कहा कि धरना जब तक जारी रहेगा जब तक जांच होने तक तिरंगा खनन क्षेत्र में खनन कार्य बन्द नहीं हो जाता। पुर वाले संतुष्ठ नहीं हो जाते। अवस्थी ने कहा कि पुर को लेकर प्रशासन ने 45 दिन का समय दिया गया था। वे पूरे होने के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल इन 45 दिन में समस्या के निराकरण के लिए क्या किया इसकी जानकारी लेने आया है। करीब पौन घंटे तक चली बातचीत में अवस्थी ने जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट से कहा कि पुर की समस्या का हल निकाले उससे पुर के निवासी सर्व समाज पूर्ण संतुष्ट होने चाहिए। अवस्थी ने १०८ रुपए डीएलसी दर से राशि नहीं वसूलने का प्रस्ताव रखा।

अब तक जांच क्यों नहीं हुई

भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड ने कहा कि लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते है। प्रशासन जिंदल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तालाब में प्रदूषण बढ़ रहा है। खेतों में खड़ी फसल खराब हो रही है। जमीनें खराब हो रही। धूलखेड़ा में अवैध खनन हो रहा है। नगर विकास न्यास की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। फिर भी जिन्दल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने हा कि सरकार पुर वासियों के साथ है। उनके साथ खुठाराधात नहीं होगा।

प्रतिनिधि मंडल में थे यह शामिल

भाजपा प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में अवस्थी व डाड के अलावा पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाडा, विधायक गोपाल खंडेलवाल, रूपलाल जाट, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तुलसीराम शर्मा, जिला महामंत्री प्रशांत मेवाड़ा, लादू लाल तेली, राकेश पाठक, डॉक्टर राजा साद वैष्णव, राजकुमार आंचलिया, पूर्व नगर परिषद सभापति अनिल बल्दवा, उपसभापति मुकेश शर्मा, प्रेम विश्नोई शामिल थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र महावर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एनके जैन, उपखण्ड अधिकारी टीना डाबी, तहसीलदार अजितसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

निकाली वाहन रैली

इससे पूर्व पुर सर्व समाज की ओर से पुर से वाहन रैली निकाली गई। रैली मुख्य मार्गो से होते हुए कलक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर पहुंच विधायक अवस्थी के धरने का समर्थन किया। वाहन रैली में बड़ी संख्या में पुरवासियों के आने व ज्ञापन को लेकर जिला प्रशासन ने पुर, सूचना केंद्र और कलक्ट्रेट के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए थे। पुलिस अधिकारियों के साथ फायरब्रिगेड और एंबुलेंस को भी तैनात किया गया था।