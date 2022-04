विधायक गोपाल खण्डेलवाल बोले अधिकारी ले रहे बंधी

माण्डलगढ़ विधायक गोपाल खण्डेलवाल ने बुधवार को इलाके में चल रहे अनैतिक कामों को लेकर आवाज मुखर की। उनका कहना था कि कस्बे में सट्टा, जुआ, देह व्यापार, मादक पदार्थ, बजरी और सेंड स्टोन का अवैध खनन चरम पर है लेकिन सम्बंधित अधिकारियों को मौके पर सिर्फ बंधी लेने से मतलब है।

भीलवाड़ा Updated: April 07, 2022 09:48:10 am

खण्डेलवाल बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैंने इन सब समस्याओं को विधानसभा में उठाया था, लेकिन हर बार प्रशासनिक संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने की बात कहकर अधिकारी टालमटोल कर कार्रवाई से बचते रहे हैं। उनकी आवाज को दबाया जा रहा है।

उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि विकास कार्याें में उपेक्षा की जा रही है। इससे आमजन को राहत नहीं मिल रही। दोनों महाविद्यालय में लेक्चरर नहीं है, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी बिजौलियां, विकास अधिकारी और थानाप्रभारी का पद रिक्त चल रहा है।

गहलोत सरकार आदेश पर आदेश जारी कर विद्यालय को क्रमोन्नत कर रही है। विद्यालय भवन मौजूद है, लेकिन शिक्षक पूरे नहीं है । किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जा रहे हैं।

विधायक ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भीषण गर्मी में दोपहर में जुलूस निकाल कर उपखण्ड कार्यालय पहुंचे। वहां इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दस दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

