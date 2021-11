विधायक जी का बेटा घर बैठे ले रहा सरकारी पगार

MLA's son is taking government salary sitting at home at bhilwara नेताओं की मेहरबानी एवं अफसरशाहों की चुप्पी से जिले के एक विधायक के पुत्र सालों से चिकित्सा विभाग की नौकरी घर बैठे कर रहे है। हल्ला मचता है तो फिर ऑफिस घूम फिर आते है। सरकारी रजिस्टर में हाजिरी लगे या नहीं लगे, लेकिन उन्हें पूरी सरकारी पगार मिल रही है।